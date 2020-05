Santa Revolución Weekend Todo el día

Todo el día Francesco Fiorio

Francesco Fiorio Facebook

Facebook Twitter

La titular de la organización “Ni un Niño Más”, Lourdes Servin sostuvo que se encuentran convencidas de que la madre de Juliette, Lilian Zapata, conoce el paradero de la pequeña de 7 años que lleva desaparecida desde el pasado 15 de abril. El hecho habría ocurrido en un establecimiento en Emboscada.

“Estamos hablando exclusivamente de la madre, estamos convencidas creo que muchas más personas de la ciudadanía también piensa lo mismo de que ella tiene que saber donde se encuentra su hija porque estuvo presente en el momento de la desaparición, si estuvo cerca o lejos es otra cosa pero estuvo en la propiedad donde desapareció Juliette. Lo que me extraña de todo esto es que ella no se inmuta, no llora, ella no demuestra ninguna expresión de desesperación a 45 días de la desaparición de su hija. Eso es para nosotros inconcebible”, indicó