El ministro del Interior, Euclides Acevedo, mencionó que continuarán controlando el cumplimiento riguroso de las medidas sanitarias desde la institución, pero descartó el uso de la represión para lograrlo. Asimismo señaló que la cuestión en la frontera es "sensible" y que no "sirve de nada" la vuelta al campeonato del fútbol y a la apertura comercial si no se cumplen los protocolos sanitarios y en 15 días la ciudadanía comienza a fallecer.