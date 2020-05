Entre Paréntesis Todo el día

El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Livieres manifestó que los extranjeros que solicitan el refugio en el país tienen los mismos derechos que los ya refugiados. Dijo que algunos empleadores se preocupan porque piensan que no van a poder inscribir al empleado extranjero al IPS, sin embargo el ministro aclaró que sí se puede. Por otra pate dijo que lo que la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) no puede acelerar el proceso.

“Muchas veces por desconocimiento de las partes, el dador de trabajo tiene dificultades o tiene miedo porque no lo puede registrar dicen y porque no tienes cédula eso no es así claro que se pueden registrar”, manifestó.

Admitió que hay una serie de reclamos por parte de extranjero que han solicitado el refugio en el país porque no se le ha otorgado o rechazado el caso. “Lo cierto es que todos los casos son analizados minuciosamente, cuando no completan con las condiciones como para que sea aprobado los miembros de la Comisión solicita más informes y más detalles y a veces no es fácil poder acceder a todos los datos”, refirió.

Por otra parte dijo que tiene aproximadamente 1200 solicitudes.

Además, en cuanto a la ayuda que pueden recibir el solicitante por parte del Estado, dijo que cuando hubiera la posibilidad de hacer también se le puede ayudar.