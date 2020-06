Mirando Lejos Todo el día

El infectólogo Tomás Mateo Balmelli refirió que hasta que se permita comercializar una vacuna para prevenir el coronavirus, aún seguirán aumentando los infectados. Agregó que si la carga viral es baja, el sistema inmune de una persona podría controlar la infección.

“El objetivo es que no nos infectemos todos al mismo tiempo, para que no haya un colapso del sistema sanitario, que de por sí muy débil. Obviamente vamos a tener que ir sensibilizándonos e infectandonos de a poco porque somos una población muy susceptible, nosotros tomamos medidas de aislamiento precozmente y nosotros le tenemos a Brasil y Argentina que no están en sintonía en tiempos del brote epidémico”, explicó.

Mencionó que la importación del virus va a ser en escasa cantidad lo que va a hacer que vayamos sensibilizándonos lentamente con baja carga viral, lo ideal es tener infectados pero no enfermos si la carga viral es baja, el individuo que adquiere el virus, adquiere pocas partículas virales, muy probablemente su sistema inmune va a poder controlar la infección y no va a poder pasar al siguiente estadio, el cual es de enfermedad.