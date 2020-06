Zona Franca Todo el día

Luis Martínez, líder de un asentamiento de Villeta donde estuvo el albañil que tuvo contacto con el militar con Covid y que posteriormente dio también positivo, manifestó que están preocupados porque en el lugar están unas 470 familias una cerca de otra. Dijo que hoy se reportaron unas 117 personas que tuvieron contacto con el mismo, en algunos casos directo y en otros indirecto. Agregó que aún no tuvieron respuestas del Gobierno para evitar la propagación del virus.

Al ser consultado si ya tuvieron respuesta por parte del Gobierno para aislar la comunidad manifestó: “del Gobierno no. Nosotros solamente tenemos respuesta de acá del Centro de Salud de Villeta. El director del Centro de Salud de Villeta lo que me llama, que está constantemente en comunicación”, manifestó y también del intendente.

En cuanto a lo laboral manifestó que les afectó mucho. “Siempre hay gente inconsciente que tenía que guardar cuarentena igual sale, no respeta, se va en Asunción, se va a otro lado y eso nosotros nos preocupa”, señaló y añadió “por eso nosotros recurrimos y le pedimos a las autoridades nacionales, no sé cómo, para venir a resguardar, controlar porque o si no esto se va a expandir muchísimo”.

Mencionó que habló con el director del Centro de Salud de Villeta, con el intendente y el comisario con la idea de aislar la comunidad por lo menos 8 a 10 días y de esa forma evitar la propagación del virus. Dijo que están preocupados porque muchos se trasladan a diferentes ciudades de Central para trabajar.

Según Martínez, el obrero fue a visitar a su madre en el asentamiento. El mismo habría tenido contacto con el militar que incumplió la cuarentena y fue hasta San Roque González. “Vino el muchacho, el albañil que era el encargado (de la casa) del militar a visitar a su mamá y ahí vino todo este quilombo”, refirió.

“Ahora mismo tenemos acá que vinieron a anotar con nosotros 117 personas, algunos tuvieron contacto directo otros contacto indirecto”, manifestó. Por otra parte que aparte de las 117 personas algunos se acercaron y contaron que compartieron tereré con el obrero.

Mencionó que en el asentamiento viven unas 470 familias que viven una cerca de otra.

Autoridades del Ministerio de Salud fueron hasta el lugar y testearon a 16 personas, señaló.