El doctor Osmar Galeano, director de la Novena Región Sanitaria, explicó que el militar con coronavirus se habría contagiado tras un aparente “intercambio de favores” a una persona que se encontraba cumpliendo cuarentena sanitaria en un albergue. Agregó que aún desconocen el trasfondo del supuesto intercambio, sin embargo afirmó que tendría que ver con algún “vicio”.

“Creemos en parte, creemos que fue por favores a través de una persona albergada en Ciudad del Este y eso lo que manejamos según familiares del mismo, él mismo no nos contó pero vimos un mensaje de sus cercanos digamos que nos han mostrado y ahora como se pagó ese favor y qué recibió no sabemos, si fue cigarrillo o drogas o lo que sea, no quiero ser certero en eso. Por intercambio de favores es lo que creemos. No manejamos como fue realmente la paga o que habrá recibido, pero creemos que fue un vicio, eso lo que calculamos que le habrá pedido”, indicó.

Galeano mencionó que hay 19 casos confirmados con relación al militar y otros seis con relación al casero del militar. «En el transcurso de la semana también (el casero) estuvo en la casa de la madre que es de Villeta y comunicamos a las personas. Se hablan de 100 personas aproximadamente allí» .