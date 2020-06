El exministro del Interior, Rafael Filizzola manifestó no hubo “justificativo” en el actuar de los policías que dispararon contra un vehículo, del cual resultó victima un menor de 6 años que recibió 3 impactos de bala. Dijo que si bien hay circunstancias donde los agentes tienen el derecho usar la fuerza, esta no fue y se “excedió y actuó contra el derecho”.

“Desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de lo que es el trabajo de la policía, no se justifica (el actuar) y ni siquiera se justifica disparar las ruedas… Uno puede creer que le está disparando a las ruedas pero ese disparó puede rebotar y lastimar a la gente que está dentro del vehículo y también gente que está fuera del vehículo”, manifestó.

“El hecho de que vos hagas un giro en ‘U’ no quiere decir necesariamente que estás evadiendo una barrera, o si lo estás haciendo no quiere decir necesariamente que estás cometiendo algún hecho que merezca la persecución policial. Pero aun suponiendo que fue una actitud sospechosa, tendrían que haber acercado, tendrían que haber prendido la sirena y si no se detenía el vehículo eventualmente llamar a otras jurisdicciones para que colaboren en la interceptación del vehículo”, refirió.