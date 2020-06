El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó que su gobierno está «contento» y «satisfecho» con los resultados obtenidos hasta el momento en la lucha contra la covid-19, destacando fundamentalmente el compromiso de la ciudadanía. En entrevista con CNN afirmó que aunque «venimos bien, todavía no hemos vencido».

Durante la emisión especial de este domingo del programa «En diálogo con Longobardi», el presidente paraguayo afirmó que «Paraguay ha sido un ejemplo en el mundo» en la lucha contra la covid-19, porque asumió medidas drásticas de distanciamiento social aún antes que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia.

«Nosotros estamos contentos con lo que hemos hecho en Paraguay, satisfechos con lo que hemos hecho. Creo que Paraguay ha sido un ejemplo en el mundo. Tomamos decisiones difíciles al comienzo y funcionó muy bien», dijo el presidente.

Indico que si bien Paraguay tiene muchas asimetrías y no cuenta un sistema de salud muy fortalecido, los resultados auspiciosos contenidos hasta ahora contra la pandemia redobla el compromiso del gobierno para fortalecer el sistema de salud, considerada por el presidente como una de las «deudas históricas que tenemos».

Igualmente destacó que se han podido llevar adelante «procesos que permitieron que la economía no caiga del todo, manteniendo las obras públicas habilitadas y toda la cadena productiva habilitada».

Resaltó también la rápida implementación de programas sociales que generaron «una gran contención en el momento más crítico», llegando a 2.500.000 paraguayos, y en este punto destacó el apoyo de la clase política que permitió tener los recursos suficientes para fortalecer tanto el sistema de salud como los programas de protección social.

El presidente resaltó también que «según todos los organismos internacionales Paraguay va a ser el país en la región que menos impacto va a tener en su economía, y eso también representa un gran optimismo». Indicó que la preocupación de su gobierno es cuidar los empleos y generar un proceso de reactivación económica.

«Todo este análisis no podemos culminar hasta que culmine el proceso. Todavía no hemos vencido, venimos bien, gracias fundamentalmente a la ciudadanía, por más que haya algunos casos de gente que no fue muy rigurosa en el cumplimiento de los protocolos sanitarios, el pueblo paraguayo ha madurado, ha actuado con disciplina, respetando los protocolos sanitarios», dijo el mandatario.

Fuente: Agencia IP