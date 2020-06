El director de Infraestructura del IPS, Gustavo Masi manifestó que el presidente de la previsional, Andrés Gubetich, destituyó a su coordinadora, Ing. Verónica Blanco, “sin ninguna razón”, y sin siquiera haberle consultado a él. Según el mismo, ya estuvo todo “calculado” para reemplazar a Blanco con un abogado. Agregó que ya presentó su renuncia al cargo por la falta de confianza por parte del titular de la institución. “Me voy con la cabeza en alto, sin rencor, como tiene que ser”, expresó.

«Yo renuncié exactamente hace una hora. Si no hay confianza por parte del presidente la institución… o sea le destituyó sin ninguna razón a la persona de mí confianza que es mi coordinadora, la ingeniera Verónica Blanco, sin ningún criterio para ponerle a un abogado (…), calculado. O sea él tiene que tener confianza en mí que soy su director y yo armo mi equipo de confianza porque así funciona el Estado”, manifestó.

«Ya seguro que tiene el plan B, porque si ellos le sacan a tu persona de confianza saben bien que yo no voy a renunciar. O sea eso estaba cantado. Era más fácil que me destituya a mí que le cambien a ella», expresó.

“No puede ser que la mejor Dirección que hoy funcionan en el IPS este señor de un plumazo vino a reventar”, manifestó.

“Acá se está manejando darse un tiempo a esta parte muy políticamente y yo no estoy en ese trámite. A mí me costó armar particularmente la Dirección de Infraestructura. Cuando yo llegué acá esto era un incendio, yo les quiero contar lo que era: 14 obras paradas, no había norte, sur, este y oeste, costó armar. Armé un equipo con la misma gente del IPS, nunca trae gente de afuera, o sea construir algo con ellos que era lo que faltaba darle confianza a hacerles entender que son profesionales que son el futuro de la institución”, refirió.

Al ser consultado si ya sabe quién podía ser su reemplazo en el cargo dijo «Acá le van a traer al pato Donald, no te preocupes».