La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo refirió que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) y el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitaron en forma conjunta una unidad de atención para responder las consultas de los trabajadores afectados por la suspensión de sus contratos de trabajo.

Este servicio de atención se implementa desde hoy, 2 de junio, en la planta baja del edificio de la caja central de IPS, situado en la calle Constitución y Luis Alberto de Herrera, Asunción. Las consultas se podrán realizar allí desde las 08:00 a 13:00, siguiendo todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.

“Es para que todos los trabajadores puedan acudir ahí y saber por qué no están cobrando su compensación de IPS, primero se revisa si el empleador pidió o no respecto a ese trabajador la suspensión y luego ya pasa en la ventanilla de IPS para ver el por qué no está cobrando todavía. Hoy por ejemplo tuvimos una incoherencia en el número de RUC y pudimos solucionar en el acto”, indicó Bacigalupo.

En dicho lugar todos los trabajadores que se encuentran en dicha situación podrán realizar las consultas para aclarar sus dudas sobre el pago del beneficio de compensación económica que está a cargo de IPS. Los trámites previos para la habilitación del pago está a cargo del Ministerio de Trabajo, que hasta la fecha dio el visto bueno para el desembolso a 136.754 trabajadores.