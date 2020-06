El viceministro de Atención Integral a la Salud y el Bienestar, Juan Carlos Portillo sostuvo que al llegar al 50 % de la ocupación de las camas del sistema de salud, se tendría que analizar una decisión drástica o la “vuelta al encierro”. Agregó que los números actuales se pueden duplicar y que aún la situación estaría bajo control.

“Las tazas de ocupación de camas es un indicador. Venimos registrando un 15 % de ocupación de camas por enfermos respiratorios, ya que no estamos teniendo COVID-19 positivo o tenemos muy pocos. Desde ese punto de vista estamos con una holgura considerable para entrar o declarar un estado de alerta desde ese punto de vista. Yo particularmente creo sin ningún sobresalto podríamos esperar a que se duplique la ocupación de camas y todavía la situación va a estar bajo control. En algún momento hablamos que con el 50 % de ocupación de camas se debería de hacer un análisis del contexto epidemiológico para tomar alguna decisión drástica desde el punto de vista de la cuarentena o la vuelta al encierro”, indicó.

Mencionó que el escenario que están observando no apunta hacia la decisión de retroceder, refirió que eventualmente hay varias alternativas que están siendo analizadas en función de escenarios hipotéticos, salvó que se dé un salto muy grande en el número de casos y sobre todo aquellos que no tienen nexo epidemiológico, no veo tan cercana la posibilidad de llegar hacia atrás. Eventualmente podría darse una prolongación en la duración de la fase en la que estamos actualmente o hacer algunos ajustes.