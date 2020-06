Hora Pico Todo el día

El titular del IPS, Andrés Gubetich refirió que un medio de comunicación local “adelantó una noticia” al decir que la previsional adquirió 100.000 dosis de piperacilina, ya que hasta el momento aseguró que solo recibieron 50.000 ampollas del medicamento.

Agregó que el 50 % de los productos recibidos sí reunían los requisitos impuestos en el pliego de bases y condiciones.

El medio de comunicación refirió que la empresa Imedic S.A. vendió al IPS 100.000 ampollas, en el pliego de las condiciones expresan que estos productos pertenecen a la farmacéutica brasileña Eurofarma, por su parte, en la nota refieren que desde Eurofarma afirmaron que solo proveyeron 50.000 dosis.

“El 50% de lo que se recibió es producto de Eurofarma de origen brasilero con la certificación de DINAVISA y ratifican que el producto es bueno, el otro 50 % de lo que nosotros aún no recibimos, ellos deslindan responsabilidad porque aclaran que no le van a vender los de Eurofarma. Eso ya es otro problema que aún no tenemos esa notificación. Ellos están adelantando una noticia”, indicó Gubetich.

“La otra parte que aún no hemos recibido es la parte con la que eventualmente podríamos tener un problema, pero aún no es una noticia oficial para nosotros, entonces no puedo hacer ningún juicio de valor”, explicó.

Mencionó que en el pliego de bases y condiciones exigen que los medicamentos cumplan con la certificación de DINAVISA, la certificación de origen y que tienen que pertenecer a la firma Eurofarma. “Por eso recibimos la primera partida porque sí reunían los requisitos. Tiene que seguir la misma linea de la primera partida”.

Sobre trabajar con la firma de Justo Ferreira:

“No tenemos ningún caso puntual donde se pueda decir que incumplieron, quizás estén en algún proceso de demora pero dentro de un plazo legal. Si vence el plazo, entonces se ejecuta la póliza. Hoy no tengo ninguna denuncia ni externa ni interna, pero eso no quiere decir que no haya en un futuro”.