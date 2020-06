Trabajadores del Mercado 4 se manifiestan y cierran de forma intermitente la avenida Rodríguez de Francia. Ema Ovelar, permisionaria del Mercado 4, cuestionó el abandono del Intendente Óscar Rodríguez a los trabajadores. Agregó que a él lo engañan todo “sus hijos”, por lo que debe personalmente acercarse e interiorizarse de la situación. Exigen que se devuelva la mesa con la mercadería a una de las trabajadoras porque en caso contrario advirtió que no pararán con la medida.

Los trabajadores del Mercado 4 se manifiestan contra funcionarios de la Municipalidad de Asunción, tras el desalojo de una casilla que consideran irregular.

Aparentemente la casilla obstruía la vereda de un local que se habilitó recientemente. “El propietario tiene 2,90 de entrada, le mienten todo sus hijos al intendente. ‘Ape oiko oikosea’. Él tiene que venir asesorarse acá y no abandonarnos, él se sigue por lo que le dice su hijo y le miente”, manifestó.

“Yo no soy racista, no me interesa de dónde vino, pero que nos deje trabajar en paz, porque hace más de 45 años ese se fundó y estamos acá, que nos deje trabajar en paz. Oscar no entiende nada y así no más por hacer las cosas, yo no entiendo qué es esa tercera fase lo que el nombró”, indicó.

“Ellos cualquier cosa dicen ‘no se pagan el cano’, mentira, es acá todos pagamos llueva o no llueva, si vos no venís 2 3 días por enfermo, al otro día tenes que venir a pagar todito”, refirió.

“Lo que le pido encarecidamente es que devuelva la mesa con la mercadería para que termine esto porque o si no vamos a seguir, vamos a amanecer, no vamos a dejar a trabajar a nadie”, advirtió.