El viceministro de Atención Integral a la Salud y el Bienestar, Juan Carlos Portillo afirmó que las mascarillas N95 que recibió el Ministerio de Salud en carácter de donación, fueron distribuidas en hospitales de menor complejidad. Agregó que los insumos ya se encuentran en cuarentena y que no serán utilizados.

Sobre mascarillas vencidas:

“Estamos hablando de unos 2.000 filtros respiratorios N95 que fueron entregados, el Ministerio tiene mecanismo y sobre todo hay una revisión documental básicamente para cualquier donación y fundamentalmente si se trata de un insumo medico, debe de cumplir con las especificaciones técnicas de manera similar de cuando algunos de estos insumos son adquiridos”, manifestó.

Sostuvo que los productos sean comprados o donados tienen que adecuarse a las especificaciones técnicas para cada uno de los insumos. Luego hay una revisión documental, aparentemente en ese contexto no hubo mayor problema sin embargo, posteriormente salta esa información de las mascarillas caducadas donde el Ministerio ya tomó acciones. Aseguró que esa partida de filtros de N95 fue puesta en cuarentena y que eso no se van a utilizar. Acotó que hubo una distribución pero ya están identificados esos lugares.

Sobre cuarentena total:

“Son varios los criterios que en su momento fueron tomados en cuenta: la capacidad diagnostica, preparación de hospitales y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Son varios los factores que motivaron. Según la planificación que tenemos estamos avanzando de fase en fase y tenemos algunos indicadores que nos sugieren si las condiciones están dadas para ese pase”, indicó.

Sobre retroceder fases:

Mencionó que el escenario que están observando no apunta hacia la decisión de retroceder, refirió que eventualmente hay varias alternativas que están siendo analizadas en función de escenarios hipotéticos, salvó que se dé un salto muy grande en el número de casos y sobre todo aquellos que no tienen nexo epidemiológico, no veo tan cercana la posibilidad de llegar hacia atrás. Eventualmente podría darse una prolongación en la duración de la fase en la que estamos actualmente o hacer algunos ajustes.