Noelia Cáceres es una atleta paraguaya que culminó su beca de estudios en Estados Unidos. Su familia se encontraba pidiendo ayuda económica para que pudiera pagar el velo humanitario que la traería a Paraguay. Finalmente la misma pudo regresar el pasado lunes tras haber recaudado G. 10.000.000 mediante préstamos de parientes y de otros compatriotas que se encuentran en el mencionado país norteamericano. La compatriota se encuentra guardando la cuarentena en la Armada ubicada en Sajonia.

Cáceres señaló que estudiaba economía en una Universidad de Estados Unidos y que se recibió en mayo de este año por lo que tuvo que salir de su residencia e ir a vivir por un tiempo en una vivienda de conocidos, pero que posteriormente le avisaron que tenía que dejar el lugar. «Tuve que recurrir hablar con la prensa para que me pudieran escuchar, llame a la Embajada me dijeron que se iban a comunicar conmigo, me ofrecieron dinero pero era ínfimo para uno o dos días máximo», expresó.