El presidente electo del Congreso Nacional, Oscar ‘Cachito’ Salomón manifestó que la virtualidad y no ir al Senado por la pandemia, le ayudó para prepararse, “porque calladamente estaba visitando la casa de los colegas”. Agregó que el presidente no se metió en su elección, además aseguró que le dará “tranquilidad y gobernabilidad”.

“En realidad es un sueño largamente acariciado. Estábamos trabajando de forma calladita, construyendo coincidencias con los compañeros. Sabíamos que iba a ser muy difícil llegar, pero no era imposible, así que trabajamos y creo que está virtualidad, esta cuestión de no poder ir al Senado me dio una pequeña ventaja porque calladamente estábamos recorriendo la casa de los compañeros y construimos una diferencia muy ajustado”, manifestó Salomón.

Señaló que el consenso logrado con otras bancadas le dará mucha gobernabilidad.

Dijo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no se metió en su elección, además aseguró que le dará «tranquilidad y gobernabilidad».

