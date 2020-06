Franja Roja Todo el día

El director de Planificación de la Corte, Mario Elizeche confirmó que un funcionario del Poder Judicial dio positivo al coronavirus. Mencionó que el mismo habría tenido contacto con un trabajador de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran).

“Tenemos el caso de un funcionario que tuvo contacto con un funcionario de la DINATRAN que a su vez adquirió la enfermedad a raíz del contacto con pasajeros, al saber la condición de su amigo nuestro funcionario se realizó el test, salió positivo, él esta aislado y anteriormente no tenia el turno de trabajo establecido. No estaba viniendo al Poder Judicial se enteró y no vino después, diariamente acá se toman las medidas sanitarias”, manifestó.