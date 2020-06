Ruleta Rusa Todo el día

El doctor Hugo Cabrera, director de la Primera Región Sanitaria manifestó que un médico dio positivo al COVID y el mismo prestaba servicios en el Hospital de IPS y en el nosocomio de Concepción. Agregó que clasificaron alrededor de diez personas por haber mantenido contacto con el profesional de Salud.

“El protocolo dice que se le llama a la persona afectada y en primer lugar tiene que remitir los nombres de quien estuvo compartiendo y a partir de alli se va realizando el árbol epidemiológico. En números son diez (contactos) aproximadamente. Se clasifican los contactos en leves moderados y graves, de a cuerdo al tiempo de permanencia que esta con las personas y en base a eso son diez personas que están como probables contactos”, explicó.

El profesional de salud aparentemente se dirige de la Capital hasta Concepción cada quince días aproximadamente por cuestiones laborales. El médico presentó síntomas y procedió a realizarse el test el lunes, según detalló Cabrera.

“El caso positivo no es en Concepción es en la Capital, se trata de un colega que viene a trabajar en el departamento, normalmente cada 15 días, hace cirugía programadas y consultorios en dos centros hospitalarios. Él estuvo hace ocho días por la ciudad, no hizo consultas propiamente dichas, ya que la especialidad no esta habilitada para las consultas”, indicó.

“Tuvo contactos con algunos profesionales administrativos y en una clínica privada hizo una sola consulta. Hemos evaluado cada caso, tomamos las muestras y están en observación todas las personas hasta que tengamos los reportes necesarios. El mismo llamó a comunicar que estaba con un cuadro de COVID y que se había hecho la muestra el día lunes”, señaló.