El padre del menor baleado por policías, Ricardo Riquelme alegó que el mismo no reconoció que se trataba de una barrera policial ya que aseguró que los agentes se encontraban en un lugar oscuro. Explicó que nada más observó un juego de luces y que de repente sintió un impacto en el vehículo.

“Yo no sabía si eran policías o no, estaban en un lugar oscuro. Yo respetaba todo, a mi también me afectó la cuarentena. No violé la cuarentena en ningún momento, fui al Hospital y a la casa de mis padres a traer víveres. Vi los juegos de luces y vi un impacto, ahí empezó todo. Al acelerar empezó todo”, relató.

«Feliz, ya despertó Luquitas, la emoción de verlo despierto fue única. En todo momento no perdí la fe. Lo primero es la salud de mi hijo, después vamos a ver todo lo demás. Todo lo están viendo mis abogados”, sostuvo.

Este jueves Riquelme se presentó para comparecer ante la Fiscalía, en calidad de testigo, sobre lo ocurrido el 30 de mayo.