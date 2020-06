El especialista en empleo, Enrique López Arce lamentó el veto parcial del presidente a la Ley Informconf. Indicó que se escuchó solo una versión y no se analizó el impacto que representa para el ciudadano que con esto está en riesgo “porque al no decir cuánto tiempo lo que se tiene que mirar y que 5 años es muy poco, podemos pensar que lo que quieres es que se mire el historia de toda la vida”. Agregó que esperan que la el Congreso se ratifique para aprobar la ley, además si no hay un acuerdo se archivará el proyecto de ley.