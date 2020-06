La exmodelo y empresaria Mariángela Martínez refirió que es importante cuidarnos y que a su criterio falta un poco más de concientización en la ciudadanía. Agregó que la situación de Italia durante la curva por el COVID- 19 causó un impacto en la sociedad. “Quizás el mensaje no llegó muy directo”.

Su perspectiva sobre la situación actual:

“Mi día a día es bastante guardada en mi casa, los pocos momentos que estuve en la calle realmente estoy preocupada, me parece que falta un poquito más de concientización, quizás el mensaje no llegó muy directo. Quizás lo que más nos impactó, creo que a todos, son las imágenes de lo que esta ocurriendo en Italia, porque de alguna manera teníamos empatía con ese pueblo. Cuando empezamos a ver que la gente se moría en Italia, nos empezamos a asustar. Y cuando vimos que nosotros estábamos superando quizás no fuimos muy conscientes de que es una realidad y que tenemos que cuidarnos y que no tenemos que estar esperando a que alguien nos venga y nos diga lo que tenemos que hacer”, manifestó.

Sobre los cambios debido al confinamiento:

“Yo realmente soy una persona que me gusta mucho adaptarme a los cambios, no me gusta quedarme como era antes. Yo tenia la frase que decía que lo más importante es la Ley de compensación: cuando no tenemos una cosa tenemos que compensar con otra, es lo que estoy haciendo, a lo mejor no tengo la libertad de estar todo el tiempo por la calle y hacer lo que se me da la gana, pero lo traslado a mi casa dentro de mi circulo protegido guardado, pero igual, la vida esta ahí, hay que tener optimismo y hay que tener fe y hay que ser muy responsable, creo que de alguna manera esto es el inicio de algo”, señaló.