Esta semana se realizó la elección de las mesas directivas de ambas Cámaras del Congreso y dejó en evidencia las diferencias entre Colorado Añetete y Honor Colorado. Al respecto, el senador Silvio 'Beto' Ovelar, dijo que la "cicatriz" del Partido Colorado se volvió a abrir y que ahora van a necesitar un cirujano para poder reconstruirla.

«Yo estaba muy contento con ese proceso que llevaba a cabo Alderete para tener tranquilidad en el partido. Ojalá que esta movida no afecte en nada, espero que el operativo cicatriz pueda volver, nosotros necesitamos de la cohesión. Sigo apostando a esa teoría», dijo.

De acuerdo al pacto azulgrana, la presidencia del Senado le debía corresponder a un miembro de Honor Colorado este año. «Lastimosamente no fue así porque ya hubo movimientos. Creo que tenemos que recomponer esa alianza. Creo que le correspondía a Monges o Franco, pero cuando se dieron cuenta que no habían los números plantearon mi candidatura. No nos dio tiempo de reunirnos con el presidente», contó Ovelar.

‘Beto’ Ovelar: «El nuevo presidente del Congreso nos madrugó a todos»