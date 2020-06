Entre Paréntesis Todo el día

Anibal Émery

El ingeniero Carlos Cardozo opinó que no ve tan viable desmonopolizar la Administración Nacional de Energía (Ande). Refirió que depende de qué área quieran desmonopolizar: la generación, la transmisión o la distribución. De todos modos, dijo que la experiencia que se tiene es que las empresas que se desmonopolizaron volvieron al Estado porque el modelo no funcionó.

“Yo no sé cómo quieren hacer en el caso de la Ande. Si quieren crear una parte que sea sólo de generación yo creo que no va a haber empresa privada con capacidad económica suficiente como para atender las demandas que está solicitando el sistema eléctrico paraguayo. La transmisión no se puede desmonopolizar porque eso tiene que estar a cargo de alguien que asegura que todo el mundo pueda utilizar la línea de transmisión o si no se vuelve en un monopolio. Y la distribución hay que ver, la distribución tal vez podría verse para desmonopolizar, pero aun así también es un problema porque no va haber una sola distribuidora, va haber seguramente una distribuidora en Ciudad del Este, una distribuidora en Itapúa y así seguramente, no sé, por eso digo no tengo idea de lo que quieren hacer, pero yo no lo veo así tan viable”, refirió.

El viernes, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez adelantó en un medio local que el Ejecutivo prevé impulsar una ley que abra el mercado eléctrico al sector privado. Esto se presentaría dentro del paquete legislativo previsto en el plan de reforma estructural del Estado.