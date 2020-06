Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando, Diego Martínez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando, Diego Martínez Facebook

Facebook Twitter

El abogado Óscar Tuma, exrepresentante legal del padre biológico de Juliette, Stephan LeDroumaguet, afirmó que le resultó extrañ las declaraciones de su colega Graciela Noguera ya que aseguró que todo lo que hacía él era bajo consenso de los tres profesionales del derecho encargados de investigar la desaparición de Yuyú.

“No quiero caer en una niñería y comenzar a decir todo lo que sé, porque viste que molesta cuando tenes cosas que no podes mostrar y entonces vas a caer en una chabacaneria y vamos a organizar un circo mediático y acá lo que importa es Juliette, entonces molesta cuando una persona sale a decir algo cuando ella compartía todo y sobre todo cuando sale a decir algo cuando ella compartía todo y sobre todo cuando sale a decir algo de lo que no conoce. Entonces molesta esa situación, pero si yo te pongo esos mensajes, sabes qué , el francés le echa al día siguiente a ella de lo que pensaba del tipo”, señaló.

"Se desvió la investigación. El doctor Oscar Tuma salió del grupo porque se le revocó el poder. Stephan dijo que lo revocó porque no solo quiere investigar una hipótesis" abogada Graciela Noguera, representante legal del padre biológico de Juliette.

Vía: @arnalditocabral — Radio Ñandutí (@nanduti) June 8, 2020

“No quiero llegar a tener que mostrar los chats a donde todos sentábamos posición y bajábamos la linea de trabajo y todos pensábamos de la responsabilidad de la madre por su silencio y que evidentemente ella tenia conocimiento de qué pasó con Yuyú y que no estaba colaborando”, afirmó.

Tuma sostuvo que su colega no conocía de la investigación y que no podía firmar el expediente ya que la misma no lo manejaba y aseguró ser él quien se encargaba de trabajar en conjunto con los fiscales.

Así también, acotó que él ingresó a la investigación a través de la Organización Ni Un Niño Más y aseguró que su postura lo dejó claro al momento de tomar la causa. “Él no me contrató y no entre bajo esos intereses .Mi linea desde que tomé la causa fue de que todos son sospechosos. A mi me contrataron para defenderle a Juliette, no a Lilian”.