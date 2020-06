Zona Franca Todo el día

El diputado Édgar Acosta sostuvo que la Cámara de Diputados cometió una “arbitrariedad” al escoger al diputado Hernán Rivas como representante de la Cámara Baja ante el JEM. Agregó que violentaron “la Constitución y las Leyes” para nombrarlo.

“Fue un error de la Cámara la semana pasada, yo no voté en contra de Rivas inclusive en particular, sino que voté porque no era el procedimiento, no correspondía cambiarle a Romero Roa, violentamos la Constitución y las Leyes para nombrarle a Rivas. La vez pasada la Cámara cometió una arbitrariedad en la votación, no tenia que haberle cambiado a Romero Roa, en todo caso se le tenia que haber cambiado por juicio político, no en la forma en la que se hizo”, manifestó.