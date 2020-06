Franja Roja Todo el día

El diputado Sebastián Villarejo sostuvo que es una "vergüenza" que su colega Hernán David Rivas, represente a la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Refirió que el mismo no posee matricula de abogado y que no había realizado un litigio previamente.

«Es una vergüenza, esto es lo que ocurre cuando de manera improvisada, sin ningún sentido se viola la Constitución Nacional cambiando a los miembros del JEM, más allá de la calidad o no de los que estaban antes, ya ocurrió esto en el periodo pasado. Se hace una cuestión de manera improvisada, lastimosamente la oposición se dejó utilizar en esta jugada y ver que quien entró ahora es una persona recibida hace menos de cinco años, que no esté matriculado, que no litigó vaya a representar a la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, un órgano que juzga a los jueces y magistrados», expresó.

Lamentó que quien no litigó anteriormente va a juzgar a jueces y magistrados sobre la capacidad y desempeño en litigios. «Este tipo de contradicciones e incoherencias demuestra que lo único que quería Honor Colorado es meter a alguien que vote lo que ellos quieran y que reciba instrucciones y por otro lado, que parte de la oposición es totalmente servil a ellos», dijo.