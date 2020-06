Turno Noche Todo el día

El ministerio de Salud emitió un comunicado donde recomendó la cuarentena total de la ciudad de San Roque González de Santa Cruz y la permanencia en la fase 2 del Departamento de Paraguarí durante 14 días. El intendente de San Roque González de Santa Cruz, Óscar Alfonso manifestó que fue un pedido del Municipio. Dijo que la población se relajó y quiso salir a "divertirse". "Acá por ejemplo ya no sabemos quién está infectado y quién no", dijo.

«Eso le pedimos al ministro de retroceder de la fase 1 a la fase 0 teniendo en cuenta la cantidad de infectados que tenemos en nuestra querida ciudad que se suman 60 personas», refirió.

Dijo que implementarán control a través de la Policía Nacional. «Nosotros estamos trabajando, estamos hablando con el comisario de acá del distrito ya que no tienen suficiente parsonal, pero me parece que van a venir policías de otro lado porque resulta ser que acá en nuestro, distrito, en la ciudad la gente no quiere aislarse, no se concientiza», manifestó.