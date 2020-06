El abogado y exconstitucionalista, Hugo Estigarribia calificó de “desmadre institucional” la destitución del diputado Ramón Romero Roa y la posterior elección del diputado Hernán David Rivas como representante de la Cámara de Diputados ante el JEM. Dijo que se violó la Constitución, porque la vía era el juicio político en el caso de Romero Roa y se violó Código de Organización Judicial al elegir a Rivas, ya que el mismo exige el juramento de la abogacía. “La Constitución dice abogado, pero eso no significa tener cartulina no más”, expresó.

“Yo creo que realmente la Cámara de Diputados con esto ratifica aquel viejo mote que es la Cámara de la vergüenza. Yo lamento mucho por los señores diputados que hacen las cosas bien, pero este tipo de barbaridades no se pueden tolerar”, criticó.

“Acá no solamente se le destituyó a Romeo Roa por una vía inadecuada, que no es la del Juicio Político, sino que además se lo destituyó por alguien que no juró como abogado. Acá se violó la Constitución, primero al destituirlo a Romero Roa por la vía de nada más sustituirlo por una mayoría en la Cámara Diputados, no usar la vía del Juicio Político, uno; dos se viola el Código de Organización Judicial que establece claramente el juramento como requisito para la abogacía, porque la Constitución dice abogado, pero eso no significa tener cartulina no más, está lo que Poder Judicial establece como obligación. Y qué obligación, se establece a través de una ley que es el Código de Organización Judicial y los diputados juraron cumplir la Constitución y las leyes y no están cumpliendo”, refirió.

Mencionó que esto podría marcarse como uso indebido de influencia por parte de los diputados.

¿Título de Rivas es cuestionable?

“Acá es grave, porque en los casos anteriores de sustitución, no usando la vía adecuada que es el Juicio Político, les sustituían por un abogado matriculado, que juro, que cumplió el Código de Organización Judicial. Ahora no, ahora es un abogado que tiene título, pero cuidado, ahí también hay que ver qué título, porque la Universidad Sudamericana tengo entendido no está acreditada da por la Aneaes. O sea, a lo mejor el título de abogado que tiene él tiene podría ponerse en cuestión, hay que ver qué estudio hizo, cómo hizo, a partir de ahora hay que desempolvar todo eso”, manifestó.

Dijo que la única esperanza es que la ciudadanía reaccione de diversas maneras.

