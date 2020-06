El arquitecto Gustavo Masi, exdirector de Infraestructura del IPS, respondió a las afirmaciones de Sergio Lovera, presidente del sindicato de funcionarios de la previsional, quien lo acusó de haber supuestamente robado USD 7 millones. Lo calificó de un gran “disparatero” además que no le asusta la denuncia. “Una vez que yo salga de lo de Delito Económico, a este personaje lo voy a querellar hasta su quinta generación porque éste es un charlatán”, dijo.

«Este es un gran disparatero, pobrecito y a mí no me asusta que me haya hecho la denuncia porque yo no me acuerdo si ya contesté a la Fiscalía de Delitos Económicos ,porque tengo todo listo para arrimar todo lo que ellos quieran. Y una vez que yo salga lo de Delitos Económicos, a este personaje le voy a crear hasta su quinta generación porque éste es un charlatán y ya se le conoce en el Poder Judicial por charlatán. Este no es sindicalista, éste no fue reconocido como sindicalista, este es un pobre mequetrefe que habla porque tiena lengua», dijo Masi por Sergio Lovera, presidente del sindicato de funcionarios de la previsional.

«Este es un disparatero, qué por tema de dinero, acá no hay dinero, esto es un tema de gestión. Evidentemente yo no era afines a este grupo y bueno se cansaron de mí, me hicieron la movida que tenían que hacer y yo renuncié porque a mí no me pueden tocar la gente de confianza si yo soy de confianza, el presidente no le conoce al resto de los funcionarios», refirió al motivo de su renuncia.

Esta mañana, en comunicación con la 1020 AM, «El principal asaltante que recorre todas las emisoras y canales es Pedro Halley Merlo, el principal ladrón del IPS, lo hemos denunciado por USD 17 millones 500 mil, es la razón fundamental del porque estamos en quiebra técnica», refirió Sergio Lovera, presidente del sindicato del Instituto de Previsión Social.

