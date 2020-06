El senador Silvio Ovelar sostuvo que tras escuchar los cuestionamientos de sus colegas al proyecto de Ley que pretendía utilizar los fondos Jubilatorios del Instituto de Previsión Social comprendió que no era la vía más apropiada para el "salvataje al descalce del IPS" y admitió que el proyecto tiene falencias.

«Tenemos que buscar financiamiento para el salvataje financiero de Ips. Mis compañeros demostraron que utilizar fondos de los jubilados no es la vía más apropiada. El presidente de IPS no mostró la viabilidad. Los colegas me convencieron en sus argumentos. Me allané ante falencias», dijo.