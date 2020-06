En su primera intervención como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el diputado Hernán David Rivas agradeció la confianza que le depositaron sus colegas, así mismo a su familia. "Es clara la Constitución Nacional que para ser miembro del Jurado de Enjuiciamiento uno necesita ser abogado y yo soy abogado", expresó.

En contacto con la 1020 AM, el diputado Rivas manifestó «es clara la Constitución Nacional que para ser miembro del Jurado de Enjuiciamiento uno necesita ser abogado y yo soy abogado». Esto tras las criticas por parte de algunos de sus colegas por no tener aparentemente la matricula de abogado.

«Yo no pertenezco a ningún sector ningún bufete de abogados, yo me recibí, soy profesional, estudié, nunca ejercí gracias a Dios y a la familia que me dio la oportunidad y no tenía esa necesidad de ejercer. Sí estudié porque me gustaba», refirió.

El mismo fue cuestionado por no tener la matricula de abogado.

El juramento le tomó el titular del JEM, Enrique Bacchetta.

Como invitados especiales durante el juramento estuvieron el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez y los diputados Hugo Ramírez y Raúl Latorre.

