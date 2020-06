Esta mañana se incendió un ómnibus del transporte público sobre Colón casi General Díaz, Asunción. No se registraron heridos, solo daños materiales. "Tres pasajeros no más tenía, abajo no más inició. Sentí calor abajo mío y ahí vi el fuego. Vinieron los muchachos de la estación de servicio pero no hubo caso", contó don Pelagio Arrúa, chofer de la unidad.