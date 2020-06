Zona Franca Todo el día

El abogado Valentín Domínguez, representante del agente lince Arsenio Cabral, quien fue herido gravemente durante un enfrentamiento con supuestos robacoches en enero de este año, sostuvo que el comandante de la Policía Nacional quiere dejarlo a él y a su cliente como “mentirosos”.

“En vez de recibir apoyo prácticamente el comandante de la Policía Nacional quiere dejarme a mi y a él como mentiroso debido a la denuncia pública que hemos formulado y creo que no es lo más sano. Yo le pregunté una y mil veces si él recibió algo de la institución y si le apoyó de forma económica y él me respondió que no, me envió screen que eso lo confirma. Yo estoy seguro que mi cliente no esta mintiendo. Apenas le sobra G. 400.000 para subsistir y a ayudar a su familia por la deuda contraída por la herida que sufrió”, afirmó.

“Vamos a impulsar una demanda contra la institución y contra el comandante por sus versiones dadas contra mi persona porque a mí me tildó de mentiroso y a él también y vamos a impulsar los procesos penales correspondientes (…) Vamos a prepararnos para una batalla jurídica”, manifestó.