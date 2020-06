Hora Pico Todo el día

El abogado constitucionalista, Hugo Estigarribia sostuvo que a su criterio están “abusando de una mayoría coyuntural para cometer barbaridades”. Explicó que el proyecto de Ley que aprobó Diputados este martes que permite despenalizar la presentación de declaraciones juradas falsas es un atentado contra las instituciones.

“Es una barbaridad. Me parece que están abusando de una mayoría coyuntural que pudieron construir para este y otros temas para cometer barbaridades. La democracia se rige por mayoría y minoría, eso es categórico, pero la mayoría no debe de usarse de una manera arbitraria que va a atentarse contra las instituciones, es atentar contra las instituciones despenalizar la no presentación de declaraciones juradas”, indicó.