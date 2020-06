Hora Pico Todo el día

Tras la confirmación de un caso positivo en Ybycuí, la Intendencia local acompañada de la Junta Municipal emitió un decreto en el que declaran cuarentena total por 15 días. El viceministro de Salud afirmó que ningún municipio puede gestionar las fases de la cuarentena, a lo que la intendenta María del Carmen Benítez respondió que si bien respetan y acompañan lo establecido por Salud, no esperarán a que exploten los casos como ocurrió en San Roque antes de reajustar medidas.

«Nosotros no cerramos, pero no vamos a esperar a que pase lo que pasó en Roque. No planteamos hacer nada de diferente, cualquiera en nuestro lugar buscaría la fórmula para esto. No vamos a esperar a tener 50 casos positivos»

La intendenta reafirmó que son conscientes de que hay líneas del Ministerio de Salud que deben seguir y que las van a cumplir pero que proponen medidas prácticas a cumplir por la ciudadanía debido a que en el interior se observa cierto relajamiento. «Se van entre cinco a locales comerciales, la gente sigue en el interior yendo a las canchas y tomando rondas de tereré»

El doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar afirmó que ningún Municipio o Gobierno puede tomar una determinación de cómo gestionar las fases de la cuarentena prevista para evitar la expansión del COVID en el territorio nacional, ya que la instancia rectora es el Ministerio de Salud».