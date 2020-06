Made In Paraguay Todo el día

El expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales habló en exclusiva con Radio Ñandutí donde afirmó que a raíz de diversas investigaciones y análisis sostienen que “el único fraude es de la OEA y que sí hubo golpe” de Estado. Agregó que él proviene de una familia humilde donde su educación esta abocada a “no robar, no mentir ni ser flojo”.

Cabe resaltar que el New York Times publicó un artículo esta semana en el que se demuestra que hubo una serie de fallas en el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones de Bolivia que se llevaron a cabo el 20 de octubre, el cual dio lugar al golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, obligándolo a refugiarse en el extranjero.

“Muchas investigaciones, no solo la ultima , por lo menos tengo seis, de personalidades, catedráticos y de instituciones, diciendo que no hubo fraude, el único fraude es de la OEA y que sí hubo golpe (…) Lamento mucho esta jugada de la OEA y repito nuevamente con la frente digna y alta que ganamos las elecciones, lamentablemente en complicidad la OEA y Estados Unidos nos roban el triunfo el año pasado”, mencionó

Otro estudio independiente, que se suma a numerosos que ya existen, demuestra que no hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 en #Bolivia, el MAS-IPSP las ganó limpiamente. El pueblo sabe del engaño, es sabio y sabrá recuperar la democracia.https://t.co/U55y9Rugbc — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 8, 2020

“Yo vengo de una familia de pobres en Bolivia, desde mi infancia mis padres me enseñaron los valores, basados en tres principios: no robar, no mentir ni ser flojo. Yo digo cómo podía pedir al Tribunal o a alguien que yo haga fraude para ganar, nunca, jamás. A pesar de tantas campañas sucias, así es la política lamentablemente. Con mucha anticipación prepararon el golpe desde Estados Unidos apoyado de Brasil y seguramente algunos países de América”, manifestó.

"Estamos convencidos que la OEA esta conspirando hacia los Gobiernos de izquierda" expresidente de Bolivia @evoespueblo @leitorubin #MadeInParaguay #1020AM — Radio Ñandutí (@nanduti) June 13, 2020

Actualmente el Parlamento de Bolivia aprobó el miércoles que se convoque a elecciones generales el próximo 6 de septiembre. Sin embargo la presidente interina Jeanine Áñez envió una carta a la presidenta del Senado, Eva Copa, para cuestionar la fecha elegida para la votación nacional por el “riesgo real y muy grande para la salud y la vida de los bolivianos” que representa el brote de coronavirus que está golpeando al país.