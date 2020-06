En homenaje al nacimiento del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos (1917 – 2005), este sábado 13 de junio a las 18:30 h. el Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino/Manzana de la Rivera realizará en el ciclo cultural Nde rógape, un homenaje virtual al célebre autor a través de un material audiovisual que se podrá visualizar desde las redes sociales de la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción en Facebook.

El material contará con las intervenciones del escritor y poeta Jacobo Rauskin, Jefe de la Biblioteca Municipal, sitio que lleva el nombre del autor de Yo el Supremo. Del mismo modo se referirán a la vida y obra del distinguido escritor, su hija y miembro de la Fundación Augusto Roa Bastos, Mirta Roa; Heddy Benítez, Jefa del Departamento de Museos del Centro Cultural de la Ciudad; María del Carmen Pompa, Doctora en Letras e investigadora; y el cantautor Ricardo Flecha, quien cerrará el homenaje online cantando Del Regreso, con textos de Roa Bastos y música de Carlos Noguera.

Asimismo a 19:00 h. la artista Raquel Rojas rendirá un homenaje a Roa Bastos presentando Novena Paha – El final de la tristeza, una incursión teatral en el mundo del realismo mágico latinoamericano, inspirado en autores como Augusto Roa Bastos y Juan Rulfo, para quienes la realidad era aquella que vive la gente en sus vidas con frondosa imaginación y magia para sobrevivir en condiciones adversas con alegría.

Esta obra musical es una versión teatral inspirada en Moriencia de Augusto Roa Bastos y monólogos de la propia Raquel. Es un relato escénico vibrante en una noche de velorios y de recuerdos. Donde se mezclan los cuentos y los sucesos verdaderos o de falsos no importan. Es la fantasía que permite al sector popular vivir cada día, aún con los rigores de una vida de márgenes y exclusiones. En esa noche pasa de todo: inundaciones, soledad del difunto anónimo poeta quien no tiene un pedazo de tierra donde descansar sus huesos, persecuciones políticas, Moriencia y masacres, prepotencia del poder que no deja a la gente trabajadora vivir en paz, ni llegar a la Novena Paha al final de la tristeza.

Todo está representado con fantasía, alegría y mucha imaginación, en un mundo teatral donde todo es posible. El reparto de la obra está integrado por María Liz Barrios, Hugo Matto, Lidia López y Arturo Arellano como vecinos de Punta Karapâ e interpretando a personajes del cuento de Manorá. Además cuenta con la participación especial de la Orquesta Folclórica de la OSN y la Banda Folclórica Municipal de Asunción. Todos bajo la dirección general de Raquel Rojas.

Tras el anuncio del cese eventos con público, como medida preventiva implementada por el Ministerio de Salud ante el riesgo de expansión del COVID-19 dentro del territorio nacional, la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción inció en el mes de marzo el ciclo cultural Nde rógape, que permite a los ciudadanos disfrutar todos los días del arte en sus hogares con diversas actividades online desde las redes sociales de la DGCT y sus respectivas dependencias.