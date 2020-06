Resumen 60 Todo el día

Todo el día Fidel Oviedo

Fidel Oviedo Facebook

Facebook Twitter

El senador Víctor Ríos dijo que el ministro de Educación, Eduardo Petta, no tiene la más mínima preparación intelectual para dirigir la educación paraguaya y trata de desviar la atención "haciendo farsas y haciendo shows”. Esto tras publicaciones de Petta donde recordó una polémica de tiempos en que el senador era titular del MEC.

Habló de la publicación que hizo el ministro Petta a través de su cuenta de Twitter y explicó que “se tratan de 500 motos que yo sí llamé a licitación, pero con el juicio político a Lugo yo renuncié al ministro educación y no recibí las motos, no pague por ellas, ni la distribuí. Quien me sucedió en el cargo, el doctor Eduardo Galeano Perrone, sí recibió las motos y la distribuyó. Pero a la postre del MEC nunca pagó por esas motos porque en la época del doctor Galeano Perrone fueron bastante lentos en los trámites administrativos (…) En realidad nunca se pagó por las motos, a mí me tocó llamar a licitación, pero ni siquiera eso entiende este señor, entonces está mezclando las cosas absolutamente. Además, se trata de un tema que ocurrió en el año 2012”, manifestó.

Sostuvo que trata de desviar la atención porque si se analiza su gestión en el Ministerio de educación, “él no deberías seguir ni un segundo más ahí”. Manifestó que en tiempos normales, ya era bastante insostenible su gestión y en el contexto de la pandemia definitivamente se volvió insostenible su gestión “entonces trata de desviar la atención haciendo ridiculeces”.

«Es una especie de pastor de confianza del presidente».

El senador manifestó que no tuvo la más mínima duda, aun cuando la Cámara Diputados haya ratificado la denuncia en la Cámara de Senadores, de que Eduardo Petta continuará en cargo, no por su condición de buen gestor del sistema educativo nacional, “sino más bien por su condición de pastor y celebrador de la palabra de Dios. Nosotros sabemos perfectamente. A nosotros nos dicen que cada tanto va la casa de Gobierno, va el Palacio de López y se pone a celebrar la palabra con el presidente de la República, una especie de pastor de confianza del presidente”, refirió.

“Petta como ministro Educación es una especie de elefante en un bazar. Imagínate que un elefante entre a un bazar. Él normalmente ya es como ministro Educación un elefante en un bazar. En este contexto de pandemia es una manada de elefantes en un bazar. Están haciendo desastre realmente, no está cumpliendo con ninguna de las recomendaciones en ese tema, está haciendo todo al revés”, dijo.