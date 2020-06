Zona Franca Todo el día

El intendente de Ñemby, Lucas Lanzoni contestó al concejal Jorge Ojeda quien denunció supuestas irregularidades en su administración. Aseguró que se trata de que están intentando instalar falsos rumores en la ciudadanía.

Este lunes, un grupo de ciudadanos se manifestó frente la Municipalidad de Ñemby, exigiendo la intervención a la gestión del intendente Lucas Lanzoni.

“Hay varias comisiones vecinales en Ñemby, varias de ellas con el mismo nombre. Este concejal muy poco participa con la ciudadanía, no se abre mucho a las actividades que realiza la Municipalidad, se entiende es candidato a intendente en las próximas elecciones y bueno, eso está a lo mejor dentro de su línea de trabajo a instalar en su hoja de ruta. Lastimosamente hoy vemos que están haciendo denuncias y están intentando instalar falsos rumores en la ciudadanía. Lo que me motiva y alegra es que no tienen el acompañamiento de la ciudadanía, son más que nada un grupo de seguidores y actores políticos que están siempre comentando en las redes sociales”, comentó.

Sobre el informe cuatrimestral que el concejal Jorge Ojeda aseguró que se envía a una Comisión de Hacienda donde su abuela supuestamente se encuentra:

“Los informes cuatrimestrales por Ley tienen plazos para elevarse a la Junta Municipal. Durante cuatro años y medio, antes de que empiece esta campaña política la Comisión de Hacienda de tres integrantes tuvo dos colorados concejales y un concejal liberal. Todos los dictámenes fueron favorables, incluyendo el periodo en el que estuvieron los concejales colorados y ahora vienen y dicen que esta todo mal. Sobre la presencia de mi abuela, ella fue electa y como cualquier otro concejal tiene derecho de participar en las Comisiones, los demás compañeros la han mocionado en su momento para que sea parte de la Comisión de Hacienda (…) Mucho compromiso de su parte no veo que haya”, señaló.

Sobre supuestos cheques que se expidieron y se cobraron a nombre de las comisiones vecinales sin embargo, el dinero nunca llegó:

“Yo no tengo ningún detalle ni ninguna denuncia, en su momento sí hay una denuncia que un abogado que también es candidato hizo una denuncia en representación de una supuesta Contraloría ciudadana. Automáticamente cuando esta persona hizo la denuncia acude a los medios de prensa y las redes sociales para informar que había hecho una denuncia en mi contra, yo personalmente me voy a Fiscalía a ponerme a disposición y les invito a que vengan a ver los documentos. En pocas palabras, desde el primero momento en que ellos han insinuado de cheques y de facturas y de no sé que historia más querían instalar, yo Lucas Lanzoni me puse a disposición de la Fiscalía y solicité a la Contraloría que venga a auditar mi administración”, manifestó.