El monseñor Ricardo Valenzuela manifestó que el protocolo de la fase 3 se debió estipular de acuerdo a la capacidad de cada iglesia para determinar la cantidad de personas que podrían ingresar. “Pienso que sería interesante si dan un promedio (de acuerdo a la capacidad de la infraestructura), quizás por el apuro a lo mejor dieron este cálculo”.

“El Consejo Permanente son los que están al frente de la Conferencia episcopal en este momento, son ellos los que dialogan y van (en la mesa de diálogo). No sé a qué conclusión llegaron ellos, si ya hablaron o dialogaron, no sé. Creo que tal vez apareció no más esto un poco de repente esto de 20 personas, nosotros esperamos más, pero salió muy poco. No sé cual habrá sido el método de cálculo para llegar a esto”, comentó.

Desde este lunes se dio inicio a la fase 3 de la cuarentena inteligente. Entre el levantamiento de las restricciones se encuentran las celebraciones religiosas, misas y cultos presenciales donde se estipula un máximo de 20 personas bajo estricto protocolo sanitario.