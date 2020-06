Hora Pico Todo el día

Federico Fretes contó que se separó de su exesposa y que la misma supuestamente no lo deja ver a sus hijos desde ese momento, de por medio están una niña y un hijo no biológico, pero reconocido legalmente por el hombre.

Fretes relató que la mujer lo denunció ante las autoridades por violencia psicológica y física por no aceptar los términos del divorcio, que incluye la posesión de una casa. Según el mismo, le ofreció a su esposa que el bien en común dejen a sus hijos como herencia, sin embargo aseguró que la misma no estaba de acuerdo con eso.

“Yo tengo una denuncia que me hizo mi expareja por violencia familiar que es producto de un chantaje y yo las pruebas acerqué a la Fiscalía. Yo le escribí a Sandra Quiñónez diciendo que yo estaba siendo acusado injustamente por producto de una extorsión de que yo no transferí un inmueble a nombre de mi expareja y me está perjudicando en todos los sentidos”, mencionó.

Aparentemente investigarán por extorsión y coacción a la madre:

“La Fiscalía General del Estado con la nota que yo presenté pasó ese escrito a denuncias penales y ellos analizaron mi escrito con las pruebas y abrió una causa penal en contra de la madre por ese hecho que ahora va a ser investigado, ahora vino la pandemia pero ella va a ser investigada por extorsión y coacción”, indicó.