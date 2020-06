Zona Franca Todo el día

El pastor Emilio Agüero Esgaib manifestó que la comparación del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien dijo que en otros países las iglesias fueron centros de contagio, “embarró más el terreno”. Además, dijo que es un despropósito que el delineamiento de 20 personas sea para todos los templos, incluyendo a los grandes con capacidades de mil personas.

“Es un tema complejo, pero el punto final es esto no más: por qué esa diferencia. Y hoy yo creo que el ministro con su declaración del tema este de la propagación en otros países (fue) por culpa de las congregaciones religiosas, embarró más el terreno, lastimosamente”, manifestó.

Dijo que siempre acompañaron las medidas impuestas por el Gobierno para mitigar la propagación del coronavirus, sin embargo quieren una mayor atención a las iglesias de mayor envergadura.

“Po qué un local gastronómico que pueden estar hasta 10 en una mesa -recién escuché que dijo una epidemióloga del Gobierno- a dos metros de distancia, un tercio de su capacidad, sin tapabocas porque tiene que comer y lógicamente hablan y está el efecto aerosol, comiendo con cubiertos que después tienen que limpiarse lógicamente, pero hay un cierto riesgo, etc. Y nosotros que vamos a usar tapabocas, que no vamos a cantar, o sea no hay efecto aerosol, vamos a tomar todas las medidas, vamos a estar una sola hora, se nos tiene que decir que un templo de mil personas solo puede entrar veinte personas”, ejemplificó.

De todos modos, señaló que esperarán, hablarán y escucharán, pero quieren entender por qué la diferencia.