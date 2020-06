La defensa técnica del presidente del PLRA, Efraín Alegre, abogado Guillermo Duarte Cacavelos manifestó que claramente la fiscalía está dando manotazos de ahogado para tratar de sostener un proceso penal que a todas luces es insostenible.

«Vieron de la Fiscalía lo que estabamos argumentando, la logicidad del planteamiento, la dureza de la defensa y entonces le envían rápidamente al fiscal a que trate de modificar y arreglar ese documento, que recibieron ayer ya casi al mediodía. Es decir, prácticamente sin analizar se fueron a presentar esos documentos originales, porque ni fotocopiar pudieron», manifestó.

«Desde todo punto de vista creo que se descarriló este procedimiento penal, esto no está arreglado, no se hace así, no se puede llamar a un cuarto intermedio por este motivo en una audiencia de imposición de medidas cautelares, entonces creo que quedó en evidencia el mal proceder del Ministerio Público y creo que esto lo único que va a conllevar es la nulidad de todo lo que pasó hasta ahora», refirió.