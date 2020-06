Las Primeras noticias Todo el día

El intendente de San Roque González, Óscar Alfonso reconoció que violó la cuarentena al reunirse con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa. Estaba en su día número 13 de aislamiento luego de que su esposa haya dado positivo al coronavirus.

«Violé la cuarentena porque estaba muy feliz de que nos hayan llevado los kits. Eso me motivo, me fui a recibirle al ministro. Tampoco era para que me traigan acá. Es injusto, en 13 días nunca salí. Mi pueblo me necesita», refirió