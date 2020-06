El señor Omar Velazco, pescador de Ayolas, denunció que los guardias de seguridad de la entidad Yacyretá solo dejan pescar a quienes son sus conocidos. Además, lamentó que no pueden hacer nada al respecto “porque ellos son la autoridad”. “Hay no mas luego quien entra a pescar tranquilo, después los demás no entran. Esos de Yacyretá, los de seguridad tienen luego sus pescadores”.