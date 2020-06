El Ministerio de Salud Pública modificó la Resolución N° 2.394, que autoriza a la Dirección de Recursos Humanos iniciar el proceso de pago de gratificación especial a funcionarios de la institución afectados directamente a la atención de la pandemia de covid-19.

En ese sentido, el artículo 7 de la referida resolución establece que “los directores de los servicios de Salud del Ministerio deberán remitir, en planilla habilitada para el efecto (Anexo III), la nómina de funcionarios, personal contratado y comisionados al MSPyBS que hayan superado 45 días corridos de trabajo por motivo de usufructo de permisos con goce y sin goce de sueldo”.

Así también “los funcionarios permanentes que se encuentren comisionados en otras entidades públicas, los que se acogieron a los permisos otorgados a grupos vulnerables, los que por otros motivos no hayan prestado servicios, y por ende no estuvieron expuestos al contagio, y los reposos médicos que no sean por cuadros respiratorios o covid-19, comprendidos entre el periodo del 12 de marzo al 31 de mayo del 2020”.

Días pasados trabajadores del Hospital Nacional de Itauguá reclamaban que la institución no abonaría la gratificación a los que se tomen vacaciones del 12 de marzo al 31 de octubre, hoy desde el ente decidieron modificar la Resolución N° 2.394 a favor de los profesionales.

De esta manera se modifica la resolución del 9 de junio de 2020, que autorizaba el pago de gratificación afectados directamente a la atención de la pandemia del nuevo coronavirus.

Esta resolución ministerial se enmarca en la ley “Que declara estado de emergencia ante la pandemia del coronavirus y que establece medidas administrativas, fiscales y financieras”, con ello, se creaba el Fondo de Emergencia Sanitaria, y se ordenaba la gratificación especial para el personal de blanco.IP