El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre calificó su proceso como un “elemento de persecución mafiosa”. Agregó que no tiene nada que esconder y que irá a la cárcel si es necesario para demostrarlo. “No tengo nada que esconder y si para aclarar me tengo que a la cárcel, me voy. Voy a hacer el sacrificio, hablé con mi familia y por supuesto que no le gusto, pero me acompaña y me apoya. Esa es la posición asumida”.

“Últimamente creo que afinando la puntería más que persecución política, digo la persecución de la mafia. Es un momento de reflexión porque tenemos una transición. Lo que podemos decir es que tenemos una democracia con muchas falencias, democracia no se trata solo de ir a votar cada cinco años, nosotros vivimos aparte”, indicó.

Alegre sostuvo que hubo un proceso fraudulento durante las elecciones del 2018 y aseguró que supuestamente no lo permitieron acceder a las actas. “Nos decían que no reconocíamos la supuesta victoria. Yo no reconocí porque los fraudes estaban. No vamos a aceptar algo, producto del fraude”.

“Cartes y Abdo Benítez forman parte de un equipo político que gobiernan el Paraguay y son responsables de la mayoría del Congreso, del control de la Fiscalía y del control del Poder Ejecutivo”, puntualizó.

“Me parece que un ciudadano que no tiene acceso a una salud básica, educación básica, que no tiene posibilidad de generar o de trabajar en su patria es una democracia con problemas y esa es nuestra democracia. Hoy estamos en una democracia donde sus instituciones más importantes están secuestradas por la mafia, tenemos una mafia que controla a la mayoría del Congreso, es un dinero que viene del crimen organizado y encabezado por Horacio Manuel Cartes”, sostuvo.

"Yo no reconocí la victoria (en el 2018) porque los fraudes estaban. No vamos a aceptar algo, producto del fraude. Nosotros ganamos y lo vamos a volver a ganar en el 2023" presidente del PLRA, @EfrainAlegre @leitorubin #MadeInParaguay #1020AM — Radio Ñandutí (@nanduti) June 20, 2020

Sobre miembros expulsados del directorio del PLRA:

“Ellos son protagonistas principales (del esquema de la ‘mafia’), es el acuerdo que alcanzaron con el equipo mafioso, forman parte de esa mayoría mafiosa. Creo que es el acuerdo que alcanzaron con Sandra Quiñónez para rechazar el juicio politico. Me ratificó, algunas veces se venden a Cartes y otras a Mario Abdo, ellos no responden al Partido Libera, responden al Partido Colorado, hace tiempo dejaron de responder. Ellos hacen negocios y lo digo responsablemente, Llano, Silva Facceti y estos están totalmente entregados a este equipo de la mafia”, enfatizó.