Diana Martínez, una paraguaya varada en Argentina mencionó que acudió hasta el vecino país para poder realizar trámites para su hijo, sin embargo posteriormente se vio afectada por el cierre de las fronteras y no pudo regresar a Paraguay. La misma, apeló a la ayuda del Gobierno ya que necesita regresar junto a su hijo.

“Pido que el Gobierno por favor nos ayude a volver. Somos muchas madres que estamos aquí, tenemos hijos en Paraguay y nuestros hijos nos llaman para decir que quieren que volvamos y nosotros no podemos hacer nada”, sostuvo.

"Yo vivía acá, mi hijo necesitaba actualizar su DNI y cuando vinimos acá ya quedamos varados" paraguaya varada en Argentina, Diana Martínez. @leitorubin #MadeInParaguay #1020AM — Radio Ñandutí (@nanduti) June 20, 2020

Así también, agregó que no reciben respuestas por parte de las autoridades competentes. «No nos dan ninguna respuesta. No sé qué hacer. No tengo la posibilidad de pagar un Hotel Salud. Estoy en un grupo de whatsapp con 150 personas aproximadamente donde también hay personas que ya están en situación de calle».