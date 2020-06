Turno Noche Todo el día

El doctor Enrique Cappello, residente de la zona de San Bernardino, denunció la inacción del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas en la recuperación del Lago Ypacaraí. Dijo que ambas instituciones se pasaron “tirándose el mono, tirándose el fardo y echándose la culpa”. Además, dijo que se pudo aprovechar esta pandemia para llevar a cabo las acciones. Lamentó la inconciencia de jóvenes que van y usan el espejo del lago como pista de rally destruyendo la fauna.

Dijo que el Mades sostiene que es un lugar protegido, sin embargo no hace lo básico. “Yo estuve ayer por el Día del Padre allí: pendejos en camioneta, sin tapabocas, comenzando por ahí, camionetas llenas haciendo trompos, matando toda fauna posible. Pusimos cadenas, es cierto, pusimos cadena para que no ingresen los autos a la playa, y esta gente rompe las cadenas y entra a las playas hacer eso”, lamentó.

“El lago retrocedió y dejó una playa, está no es una playa, es el espejo del lago que hay que cuidar, no permitir pasar camiones, autos, cuasis, como está ocurriendo en San Bernardino”, manifestó y añadió que gracias al manifiesto del Urbanismo Sadi fueron las autoridades, sin embargo no hicieron “nada”.