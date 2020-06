Zona Franca Todo el día

La ya tradicional Expo de Frutilla en la ciudad de Areguá está en la incertidumbre por la pandemia. Liz Salinas, del comité organizador del evento, manifestó que están en la espera del “ok” al protocolo presentado al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, para poder llevar a cabo la feria. Dijo que son muchos los productores que tienen gran cantidad de la fruta y dependen de este negocio. Normalmente la actividad comienza el 15 de julio, pero este año pensaban que sea el 19, indicó.

Señaló que muchos son los productores que tiene gran cantidad de la fruta y dependen de la venta en la feria.

Mencionó que se les dio la oportunidad de llevar a vender la fruta a mercados y empresas, sin embargo que eso no abastece. “Nosotros tenemos cantidades de frutilla que no sabemos en dónde vamos a meter todo. Una vez que la frutilla se saca de la plantita y se congela ya no es lo mismo, ya no salen más los productos derivados igual que de la frutilla fresca”, refirió.